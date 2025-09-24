ویژه‌برنامه‌ای صبحگاهی با عنوان «ایران جان خراسان جنوبی» به‌صورت مشترک از رادیو خاوران و شبکه خاوران از اول مهر به روی آنتن رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ویژه برنامه صبحگاهی مشترک رادیویی تلویزیونی «ایران جان» در آستانه‌ی میزبانی استان از این رویداد بزرگ و با هدف آماده‌سازی فضای فرهنگی و رسانه‌ای، پنجشنبه‌ها تقدیم مخاطبان خواهد شد.

این برنامه تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، فرهنگی، هنری و اجتماعی استان، زمینه‌ساز همدلی و نشاط اجتماعی در آستانه این رویداد ملی باشد.

برنامه صبحگاهی «ایران جان خراسان جنوبی» شامل آیتم‌های متنوعی همچون گفت‌و‌گو با چهره‌های فرهنگی و هنری، گزارش‌های مردمی، روایت‌های هویتی، پخش موسیقی‌های متناسب با حال‌وهوای ملی و محلی و معرفی جاذبه‌های گردشگری استان است.