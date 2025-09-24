به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در سالروز دوم مهر، بمباران ساختمان آموزش و پرورش آبادان در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله، دانش آموزان و جمعی از مسئولان کشوری امروز با حضور در گلزار شهدا مزار شهدای ایران اسلامی را غبارروبی و عطر افشانی کردند.

در این مراسم که دانش آموزان با حضور آقای حاجی بابایی نائب رییس مجلس شورای اسلامی با تجدید عهد با آرمان های شهدا یاد و خاطره شهدای بمباران ساختمان آموزش و پرورش این شهرستان در دوم مهر را گرامی داشتند.

مراسم یادبود شهدای دوم مهر آبادان با حضور نایب رییس مجلس شورای اسلامی در تالار مهر در حال برگزاری است.