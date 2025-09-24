بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۲۹۵ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۴۶۶ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل ۵۳۶ میلیارد ریال طی روز اول مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۲۴۷ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی برابر ۴۱۵ میلیارد ریال انجامید.

همچنین در این روز ۴۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق به فروش رفت.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در اول مهر میزبان دادوستد ۷۴۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود؛ این دادوستد مجموع ارزشی برابر ۳۸.۶ میلیارد ریال را رقم زد.