عملیات مرمت خانه تاریخی سنجرانی واقع در روستای فریز از توابع شهرستان خوسف آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف گفت: برای مرمت خانه تاریخی سنجرانی، ۲ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
صالحی در خصوص جزئیات مرحله فعلی مرمت گفت: در این مرحله اقداماتی نظیر برچیدن سقف چوبی آسیبدیده و اجرای مجدد آن، باماندود، اندودکاری، مرمت پوشش ایوانها، دوخت و دوز ترکها انجام خواهد شد.
صالحی افزود:خانه تاریخی سنجرانی از معدود بناهای دارای پروازبندی سقف در شهرستان خوسف است که همین ویژگی، آن را به یکی از نمونههای ارزشمند معماری سنتی منطقه تبدیل کرده است.