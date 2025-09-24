بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز چهارشنبه دوم مهرماه، شاهد عرضه‌های متنوعی در رینگ داخلی و بین‌الملل بود که در این میان، عرضه ۲۰ هزار تن نفتا توسط شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم در رینگ بین‌الملل، از مهم‌ترین عرضه‌ها به لحاظ حجم به شمار می‌رود.

بورس انرژی دوم مهر میزبان عرضه‌های متعدد حلال‌ها، نفتا و میعانات گازی شد

بورس انرژی دوم مهر میزبان عرضه‌های متعدد حلال‌ها، نفتا و میعانات گازی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در رینگ داخلی نیز عرضه‌های مهمی صورت گرفت که شامل ۱۰ هزار تن نفت سفید ویژه خوراک صنایع از سوی شرکت پالایش نفت امام خمینی، ۵ هزار تن میعانات گازی از شرکت ملی نفت ایران، و در مجموع ۶ میلیون لیتر حلال‌های ۵۰۲، ۵۰۳ و ۴۰۲ از پالایشگاه نفت اصفهان بود.

ثبت بیش از ۱.۲ هزار میلیارد ریال ارزش معاملات در روز اول مهر

در روز سه‌شنبه، اول مهرماه، مجموع ارزش معاملات بورس انرژی ایران به ۱.۲۰۶ هزار میلیارد ریال رسید که این رقم حاصل دادوستدهای بازار فیزیکی، بازار برق و ابزارهای مالی بوده است.

از این میزان، ۴۸ درصد مربوط به رینگ داخلی فرآورده‌های هیدروکربوری، ۴۴ درصد بازار برق و ۸ درصد به ابزارهای مالی اختصاص داشت.

عملکرد رینگ داخلی در روز اول مهر

در رینگ داخلی بازار فیزیکی، ۱٬۳۳۷ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی فروخته شد که ارزشی بالغ بر ۵۸۳ میلیارد ریال را به ثبت رساند.

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با فروش ۴۰۰ تن نرمال بوتان به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال در جایگاه برترین فروش به لحاظ حجم قرار گرفت.

شرکت فولاد زرند ایرانیان نیز با فروش ۳۷۵ تن MTBE به ارزش ۱٬۴۲۹ میلیارد ریال در صدر فروشندگان به لحاظ ارزش فروش ایستاد.

جزئیات معاملات ابزارهای مالی

در رینگ ابزارهای مالی بورس انرژی ایران، در روز اول مهر ماه، ۸۷ میلیارد ریال معامله ثبت شد.

۳۶۹ هزار واحد صندوق سینرژی با ارزشی معادل ۷.۹ میلیارد ریال دادوستد شد.

۴ میلیون و ۹۴۵ هزار ورقه گواهی صرفه‌جویی برق عادی ۰۴۱۲ نیز به ارزش ۷۹ میلیارد ریال معامله شد.