سقوط یک سوله در کوهمره سرخی شهرستان شیراز، ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.

۲ کشته و ۲ مصدوم بر اثر سقوط یک سوله

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: بر اثر سقوط ستون یک سوله بر روی اتاقک نگهبانی در منطقه کوهمره سرخی دو نفر جان باختند و دو نفر هم مصدوم شدند.

هادی عیدی‌پور در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۴:۱۷ روز اول مهر، پس از اطلاع‌رسانی از طریق سامانه ۱۲۵، تیم‌های امدادی از ایستگاه‌های ۱۴ و ۵ به همراه پنج دستگاه خودروی عملیاتی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

عیدی‌پور ادامه داد: بررسی‌های اولیه در محل نشان داد که ستون‌های یک سوله در حال ساخت ناگهان سقوط کرده و روی یک اتاقک که چهار کارگر در آن حضور داشتند، آوار شده است. این کارگران زیر ستون‌ها محبوس شده بودند.

وی افزود: تیم‌های آتش‌نشانی با رعایت کامل اصول ایمنی، همزمان با تثبیت محل، عملیات جابه‌جایی ستون‌ها را آغاز کرده و پس از تلاش بی‌وقفه، چهار کارگر را از زیر آوار بیرون کشیدند. این افراد بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: دو نفر از این کارگران در محل حادثه جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر که بشدت مصدوم شده بودند، توسط نیرو‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند