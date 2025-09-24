نماینده ولی فقیه در مازندران در مراسم سالگرد شهید پوریا عبادی، وحدت و انسجام ملی را عامل عقبنشینی دشمنان دانست و از نقش شهدا در حفظ امنیت کشور تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم اولین سالگرد شهید پوریا عبادی و یادبود فرماندهان شهید جنگ ۱۲روزه با حضور خانوادههای معظم شهدا، مردم ولایتمدار، مسئولان محلی و جمعی از چهرههای فرهنگی و مذهبی در مصلی چالوس برگزار شد.
در این مراسم، آیتالله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به نقش وحدت و انسجام ملی در عقبنشینی دشمنان، گفت: جامعهای که مردان باغیرت و زنان با دیانت دارد، بزرگترین جهاد را علیه دشمن انجام میدهد.
وی با تأکید بر جایگاه شهدا در حفظ امنیت کشور افزود: امنیت آنقدر ارزشمند است که جوانی چون شهید عبادی جان خود را در راه آن فدا کرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: اسرائیل زمانی به ما حمله میکند که بفهمد در درون ما جنگ و نزاع داخلی است و زمینه تفرقه است، اما اگر ببیند وحدت و انسجام است، در کنار ولایت و پشت سر ولایت ایستادهایم و از خادمان امنیت و رزمندگان دفاع میکنیم، مأیوس میشود.
آیتالله لائینی تصریح کرد: کاری که ورزشکاران ما، قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی و دیگر قهرمانان انجام دادند، واقعاً جهاد بزرگی بود، اینکه در مقابل پرچم جمهوری اسلامی ایران سلام بدهند، احترام بگذارند، ببوسند، به زانو بنشینند و پرچم را دور میدان بچرخانند، همه اینها سیلی محکمی به دشمنان است.
وی در پایان از بانوان باحجاب بهعنوان مجاهدان فرهنگی یاد کرد و گفت: چادر شما بانوان، پرچم جهاد در میدان عزت و دیانت است.