پلمب یک استخر عمومی در دورود
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: یک استخر عمومی به علت نقض قوانین بهداشتی در شهر دورود پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با تشدید نظارتهای بهداشتی یک استخر عمومی، کارگاه تولید شیرینی، ۲ واحد تهیه و توزیع لبنیات، آبمیوه و بستنی به علت تخلفات بهداشتی، به دستور مقام قضایی با همکاری اداره اماکن فراجا و واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان پلمب شدند.
مریم کوشکی با بیان اینکه گروههای گشت روزانه بهداشت محیط از تمامی اماکن عرضه مواد غذایی بازدید و کنترل لازم را اعمال خواهند کرد اظهار داشت: برخورد با واحدهای صنفی متخلف در حوزه بهداشت توسط این معاونت ادامه دارد و از مردم تقاضا میشود گزارشات خود در این زمینه را به سامانه ۱۹۰ اطلاع رسانی نمایند.
وی با بیان اینکه نظارت ویژه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در دستور کار بازرسان بهداشت محیط قرار دارد، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، عدم توجه به تذکرات بازرسان بهداشت محیط و رعایت نکردن موازین و پروتکلهای بهداشتی، برابر مقررات با متخلفان برخورد میشود.