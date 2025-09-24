خیر نیک اندیش محبوبه نیکوقدم با ساخت مدرسه دو کلاسه، هدیه‌ای ماندگار در آغاز ماه مهر به دانش آموزان روستای کم برخوردار شهید ابراهیم بامری بخش مرکزی دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان اهداء کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست آموزش و پرورش شهرستان دلگان گفت: این فضای آموزشی دو کلاسه با زیر بنای ۸۰ متر مربع و با اعتبار ۸ میلیارد ریال توسط خیر نیک اندیش خانم محبوبه نیکوقدم در روستای شهید ابراهیم بامری شهرستان دلگان احداث و توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تجهیز شد است.

حمیدرضا بامری، افزود: با افتتاح این فضای آموزشی دو کلاسه تعداد ۴۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی از فضای آموزشی مطلوب بهره‌مند شدند.

بامری ادامه داد: با کمک خیرین تعداد ۴۰ بسته نوشت افزار و لباس فرم مدرسه در مجموع به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال بین دانش آموزان این مدرسه توزیع شد.