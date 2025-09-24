اولاد قباد در این مراسم با اشاره به اینکه دشمن همواره دنبال جنگ و تحریم یک جانبه علیه ما بود گفت: چه جمهوری خواه وچه دموکراتیک فرقی نمی کند آمریکا همیشه با همراهی اروپا علیه ما بوده است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید کشور افزود: ولی مردم ما همیشه مقاوم بودند.



حجت‌الاسلام قدرت‌الله خرمروز، مدیرکل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: حدود ۷۰ درصد مسائل مربوط به استخدام فرزندان جانبازان، آزادگان و ایثارگران از طریق آزمون اختصاصی رفع شده است.

وی با اشاره به باقی‌ماندن بخشی از نیازهای جامعه ایثارگری به دلیل محدودیت‌های موجود در قوانین جذب و استخدام، افزود: در نشستی که حدود دو ماه پیش با آزادگان عزیز برگزار شد، موضوعات مختلفی مطرح و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، شاهد پیشرفت‌های خوبی بودیم.

وی اظهار کرد: یکی از این پروژه‌ها، مرکز توان‌بخشی ورزشی بود که پس از ۱۵ سال توقف، با همکاری وزارت نفت و حمایت ویژه بنیاد مرکز و شخص جناب آقای مهندس اوحدی تأمین اعتبار شد و کار آن آغاز گردید. این پروژه در حال حاضر پیشرفت قابل‌توجهی دارد.

با پیگیری‌های مدیران و پشتیبانی بنیاد، اقدامات لازم برای رفع این مشکل آغاز شده است.

پروژه‌های ساختمانی در دست اجرا هستند و در گلزار مطهر شهدای یاسوج مرکز استان، احداث حسینیه دوم در قطعه دوم شهدا آغاز شده که مطالبه دیرینه خانواده‌های معظم شهدا بود.

مدیرکل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأمین زمین مورد نیاز برای ساختمان اداری در شهرستان دنا و پیگیری‌های لازم در سایر شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: مدیرکل جدید، این پروژه‌ها را به مرحله بهره برداری برساند.

خرم‌روز از تأمین تجهیزات پزشکی برای جانبازان خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر، هیچ کمبودی در حوزه تجهیزات پزشکی نداریم و این موفقیت نتیجه تلاش همه همکاران بوده است.

وی ادامه داد: استان کهگیلویه و بویراحمد با پیگیری‌های مستمر، یکی از استان‌های موفق در جذب اعتبارات بوده است. در بخش وام‌های مسکن نیز عملکرد قابل‌توجهی داشته‌ایم.

مدیرکل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: گرچه این استان در دوران دفاع مقدس منطقه مرزی نبود، اما مردم آن با حضور حداکثری در جبهه‌ها، نقش مهمی ایفا کردند؛ نتیجه این حضور، وجود حدود ۱۳ هزار جانباز، ۲۰۰۰ شهید و ۳۱۶ آزاده سرافراز است که امروز مایه امید و افتخار جامعه هستند.

در این مراسم از خدمات حجت الاسلام خرم روز تقدیر و آقای احمد بهرامی به‌ عنوان مدیر جدید معارفه شد.

