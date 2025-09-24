پخش زنده
ثبتنام دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاددانشگاهی، آغاز شد و تا دهم مهر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ثبتنام در دوره جدید طرح ملی دانشجومعلم قرآن کریم که سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور آن را برگزار میکند، آغاز شده است و تا ۱۰ مهرماه نیز ادامه خواهد داشت.
آموزشهای مربوط به این دوره در ۱۰ هفته آموزشی انجام خواهد شد و در پایان به دانشجویانی که این دوره را با موفقیت سپری کنند، جهاد دانشگاهی گواهینامه اعطا میکند.
از جمله اهداف این دوره آموزشی میتوان به تربیت مربی آموزش قرآن کریم، حرکت به سمت تحقق منشور توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان بالاترین سند فعالیتهای قرآنی کشور و شناسایی استعدادهای بالقوه قرآنی در سطح کشور برای توسعه معرفت قرآنی در میان دانشجویان، اشاره کرد.
براساس اعلام جهاددانشگاهی، طرح دانشجومعلم قرآن ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشجویان مقطع کارشناسیارشد و دانشجویان مقطع دکتری و گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال است.
تسلط به تجوید مقدماتی، دارا بودن فن بیان و روحیه مربیگری، آشنایی مقدماتی با آموزش مفاهیم قرآن از جمله شرایط دانشجویان علاقهمند به شرکت در طرح تربیت دانشجومعلم قرآن است.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام در این دوره آموزشی به تارنمای سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور به نشانی qurani.jdereg.ir مراجعه و فرایند ثبتنام نهایی خود را انجام دهند.