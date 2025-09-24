\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0628\u06cc\u200c\u0628\u06cc \u0645\u0631\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0637\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0639\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0631 \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0636\u062f \u0627\u0633\u062a\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n