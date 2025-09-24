پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نجفآباد گفت: جنت الشهدا این شهر در فهرست آثار ملی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جواد چهرازی گفت: جنت الشهدا نجفآباد بهعنوان یکی از یادمانهای ارزشمند دفاع مقدس، با شماره ۳۴۴۴۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نجفآباد ادامه داد: ثبت ملی این اثر به علت شان ملی و تاریخی انجامشده و این مکان یادمانی از ایثارگریها و جانفشانیهای شهیدان والامقام دوران دفاع مقدس به شمار میرود.