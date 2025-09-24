کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز ناپایداری شدید دریایی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی و دریا در این مناطق مواج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: از ابتدای صبح، مه صبحگاهی پدیده غالب سواحل و جزایر خواهد بود و سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد.

او افزود: در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در سواحل غربی استان و جزایر خلیج فارس دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی خودداری شود.

او افزود: دریای عمان و شرق تنگه هرمز کمی مواج و نواحی ساحلی وفراساحلی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، مواج و طوفانی پیش بینی می‌شود و اختلال و محدودیت در تردد‌های دریایی را به همراه خواهد داشت.

حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از دو متر خواهد رسید و توصیه می‌شود در این مناطق، فعالیت‌های دریایی محدود گردد و شناور‌ها از تردد دریایی خودداری نمایند تمهیدات لازم برای کاهش خسارت احتمالی در بنادر و اسکله‌های غرب استان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: صبح فردا بتدریج از شدت باد‌های شمال غربی کاسته خواهد شد و تا قبل از ظهر پنجشنبه وزش باد‌های جنوب شرقی در آب‌های استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته نوسان دما تغییر چندانی نخواهد داشت.