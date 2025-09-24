به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، علی جزینی زاده، گفت: امور بهسازی کامل باند ۳۴۵۰ متری فرودگاه شهدای بم با لحاظ اصول فنی خاص با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پایان یافته است.

وی با اشاره به افزایش حجم پرواز‌ها در این فرودگاه افزود: پیش از این هواپیما‌های بدنه متوسط و کوتاه برد مجاز به فرود در این فرودگاه بودند، اما اکنون پس از بهسازی و ارتقا فنی و عمرانی صورت گرفته روی این باند، هواپیما‌های پهن پیکر و بلند برد مجاز به نشست و برخاست هستند.

مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان با بیان اینکه عملاً تعداد مسافر فرودگاه شهدای بم نیز افزایش یافته تا شمار بیشتری از مسافر و حجم افزون‌تری از بار را منتقل نماید افزود: فعلاً پرواز‌های این فرودگاه در ساعات روز انجام می‌شود.

جزینی زاده، افزود: به زودی امور اجرایی برق باند فرودگاه شهدای بم با برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار آغاز می‌شود تا شاهد برقراری پرواز‌های شبانه در این فرودگاه نیز باشیم.