مدیر کل فرودگاههای استان کرمان از اتمام بهسازی فرودگاه شهدای بم وآغاز پروازها خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، علی جزینی زاده، گفت: امور بهسازی کامل باند ۳۴۵۰ متری فرودگاه شهدای بم با لحاظ اصول فنی خاص با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پایان یافته است.
وی با اشاره به افزایش حجم پروازها در این فرودگاه افزود: پیش از این هواپیماهای بدنه متوسط و کوتاه برد مجاز به فرود در این فرودگاه بودند، اما اکنون پس از بهسازی و ارتقا فنی و عمرانی صورت گرفته روی این باند، هواپیماهای پهن پیکر و بلند برد مجاز به نشست و برخاست هستند.
مدیر کل فرودگاههای استان کرمان با بیان اینکه عملاً تعداد مسافر فرودگاه شهدای بم نیز افزایش یافته تا شمار بیشتری از مسافر و حجم افزونتری از بار را منتقل نماید افزود: فعلاً پروازهای این فرودگاه در ساعات روز انجام میشود.
جزینی زاده، افزود: به زودی امور اجرایی برق باند فرودگاه شهدای بم با برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار آغاز میشود تا شاهد برقراری پروازهای شبانه در این فرودگاه نیز باشیم.