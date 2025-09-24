رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به آغاز برداشت محصول گردو از باغ‌های استان گفت: ۷ هزار و ۹۲۰ هکتار از باغ‌های استان، باغ گردو است که ۷ هزار و ۱۰۰ هکتار باغات بارور و مابقی به صورت نهال (غیر بارور) هستند.

وی میانگین عملکرد باغات گردو در هر هکتار را ۲ تُن محصول خشک اعلام کرد و افزود: شهرستان ارومیه و سردشت بیشترین میزان تولید گردو در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: ارقام گردوی کشت شده عمدتا بذری و از ژنوتیپ‌های مختلف است، البته در سال‌های اخیر ارقام خارجی و نهال‌های کشت بافتی و پیوندی نیز در سطح وسیع جایگزین ارقام بذری شده است به طوری که می‌توان به رقم چندلر، فرنور، پدرو، فرنت و فرانکت و کاغذی اشاره کرد.

اصغری اضافه کرد: این استان از نظر تولید گردوی با کیفیت و به کارگیری تکنیک‌های جدید تولید از جمله دستگاه‌های برداشت، تولید نهال گردوی پیوندی، سرشاخه کاری درختان و وجود کارشناسان صاحب نظر از رتبه داران تولید گردو در کشور محسوب می‌شود.

آذربایجان غربی ۱۲۶ هزار هکتار باغ دارد که از این مقدار بیش از ۷ هزار هکتار آن باغ بارور گردو است و این استان با دارا بودن رتبه ششم تولید گردو در کشور از استان‌های پیشتاز در زمینه این محصول باغی است.