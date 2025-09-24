سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب اسلامی ایران خطاب به ملّت ایران

همزمان با ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴ با ملّت ایران سخن گفتند.

عکاس : سایت رهبری