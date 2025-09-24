امروز: -
سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب اسلامی ایران خطاب به ملّت ایران

همزمان با ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴ با ملّت ایران سخن گفتند.
عکاس :سایت رهبری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ - ۰۹:۵۱
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
برچسب ها: رهبر انقلاب ، مقام معظم رهبری
