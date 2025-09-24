به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور آبفای بهارستان گفت: برای ایجاد و نصب این انشعابات غیرمجاز در حدود ۲۰۰ متر لوله‌گذاری، به صورت مخفیانه و از پشت باغ‌ها انجام شده بود.

محمد خلیلی افزود: با جمع‌آوری این ۲۴ انشعاب غیرمجاز که در طول یک روز صورت گرفت از سرقت و هدررفت ۵ درصدی آب در روستا جلوگیری شد.

وی جمعیت روستای کیچی را ۱۵۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این روستا ۴۳۴ فقره انشعاب آب قانونی و مجاز دارد و امکانات لازم برای مجاز کردن انشعاب‌های غیرمجاز نیز فراهم است.

مدیر امور آبفای بهارستان ادامه داد: انشعاب‌های غیرمجاز علاوه بر تحمیل خسارت مالی و ایجاد مشکل در توزیع عادلانه آب، می‌تواند کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان را مختل کند.

خلیلی از شهروندان خواست ضمن پرهیز از هرگونه استفاده غیرقانونی از شبکه آبرسانی، در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند.

این عملیات با همکاری دادستانی و کلانتری بهارستان و با صدور مجوز ورود توسط معاون دادستان استان، انجام گرفت و اقدامات حقوقی برای برخورد با متخلفان این پرونده نیز آغاز شده است.