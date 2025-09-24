به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه (۲ مهر) شاخص کیفی هوا در شهر سوسنگرد به ۱۸۰ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های اندیمشک ۱۴۲، اهواز ۱۳۵، بهبهان ۱۳۳، شوشتر و شوش ۱۱۶، خرمشهر ۱۰۶ و دزفول ۱۰۲ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.