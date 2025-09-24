پخش زنده
برنامه رقابت وزنهبردار ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی نروژ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان به میزبانی نروژ از دهم مهر آغاز میشود. ملی پوشان ایران به علت نداشتن نماینده در دسته سبک وزنه از چهاردهم مهر به روی تخته میروند.
در سه وزن پایانی ۹۴، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم رقابت سنگینی بین وزنهبرداران وجود خواهد داشت. یکی از جذابترین مسابقات در دسته ۹۴ کیلوگرم خواهد بود که علی عالیپور و علیرضا معینی با کارلوس ناسار قهرمان المپیک از بلغارستان و کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو که امسال برای کشور کوزوو وزنه میزند، رقابت خواهند کرد.
دو وزنهبردار ایران در گروه B و ۶ وزنهبردار دیگر در گروه A وزنه میزند.
برنامه رقابت وزنهبرداران ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)
دوشنبه ۱۴ مهر
گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه
سه شنبه ۱۵ مهر
گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحیپور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه
پنجشنبه ۱۷ مهر
گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالیپور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱
جمعه ۱۸ مهر
گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶
گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱
شنبه ۱۹ مهر
گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه