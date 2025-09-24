چند ماهی از افتتاح بازارچههای محلی میوه و تره بار و اقلام خوراکی در چند نقطه از اراک میگذرد اما این فضاهای اقتصادی به رونق پیش بینی شده نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایجاد بازارچههای محلی بعد از سالها فرصتی برای تمرکززدایی خرید مایحتاج مردم از مرکز شهر بود.
به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اراک، تمرکز مراکز خرید میوه و ترهبار در مرکز شهر، باعث ایجاد مشکلاتی از جمله ازدحام سنگین خودرویی، اتلاف وقت مردم و فشار مضاعف بر زیرساختهای شهری شده است.
قربانی میگوید: توسعه بازارچههای محلی با برنامهریزی شهرداری و حمایت شورای شهر و تخصیص اعتبارات لازم در دستور کار قرار گرفت تا اتکاء به هسته شهر کاهش یابد.
دسترسی عادلانه به خدمات شهری، تسهیل دسترسی ساکنان به اقلام مورد احتیاج، کاهش سفرهای درون شهری و تقویت اقتصاد محلی از اهداف این بازارچهها با استفاده از تجربه موفق شهرهایی مثل مشهد، اصفهان و تهران بوده که احتیاج به تعیین تکلیف دارد.
حالا باید پرسید هدفگذاری ایجاد ۶۰ میدان میوه و ترهبار در استان مرکزی با استفاده از تجربه اراک با این وضعیت این بازارچهها به کجا ختم میشود؟