پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: استان آذربایجانغربی با جذب ۱۱۴ درصدی اعتبارات بازآفرینی شهری، گامی فراتر از برنامههای مصوب برداشت و با اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در محلات هدف، توانست جایگاه خود را در مسیر توسعه پایدار شهری تثبیت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در حاشیه سفر به شهرستان بوکان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیاء و بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای برنامه اجرایی مصوب استان در سال جاری، ۸ پروژه در یک سال گذشته اجرایی شده است.
وی ادامه داد: بالغ بر ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده برای این برنامهها بوده که با اعلام شرکت بازآفرینی شهری کشور پیشرفت فیزیکی و ریالی بالغ بر ۱۱۴ درصد دارد و جزو استانهای برتر در زمینه جذب اعتبار و اجرای پروژههای موثر در محلات هدف شهرهای استان است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: شروع عملیات اجرایی تکمیل و احداث چهار باب مدرسه با زیربنای ۵ هزار و ۷۰۰ متر مربع در شهرهای ارومیه، خوی، مهاباد و سردشت، احداث ۲ باب مرکز جامع سلامت در شهرهای میاندوآب و ارومیه، احداث یک باب سالن ورزشی سرپوشیده در بوکان، احداث کتاب خانه مهاباد از اقدامات صورت گرفته بوده است.
آرامون افزود: همچنین تخصیص یک هزار و ۹۸۰ تن قیر رایگان به شهرداریهای شهرهای ارومیه، بوکان، سلماس، خوی، تکاب و سردشت از جمله اقدامات صورت گرفته این اداره کل میباشد.
وی بیان کرد: بهرهبرداری از این پروژهها موجب ارتقاء سطح کمی و کیفی محلات ناکارآمد و بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات به اهالی محلات مربوطه میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: از بخش مولدسازی در آذربایجانغربی نیز ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به طرحهای راه و شهرسازی تخصیص یافته است.
آرامون گفت: در بخش راهسازی نیز عملیات اجرایی در ۶۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی در دست اجراست و توسعه همه جانبه در اولویت ما قرار دارد.