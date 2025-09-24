اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، مشکلات بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی و روند اعطای تسهیلات بانکی به آنها و موانع گمرکی واحدها را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این جلسه بر حمایت از تولید کنندگان و رفع مشکلات ارزی و تسهیلاتی واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید کرد.

یادگار احمدی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان هم گفت:در این جلسه علاوه بر بررسی مشکلات بانکی، تسهیلاتی، ارزی، مالیاتی و گمرکی ۸ واحد صنعتی که اشتغال قابل توجه دارند ؛ چالش تعیین مشاغل سخت و زیان آور بین کارفرمایان و تامین اجتماعی نیز بررسی شد.