مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: کارگاه‌های راهسازی در سطح استان به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا توسعه محور‌های ارتباطی بیش از پیش انجام گیرد و تبیین و روایت این فعالیت‌ها موجب تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی در جامعه از توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی، اظهار داشت: این کارگاه‌های راهسازی در بیش از ۳۰ نقطه استان به صورت شبانه‌روزی فعال هستند.

وی ادامه داد: باید به این مساله توجه کرد که راه محور توسعه بوده و توجه به این بخش زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم تبیین فعالیت‌های عمرانی استان، تاکید کرد: استفاده از ظرفیت صدا و سیمای استان در راستای پوشش و پخش فعالیت راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و تحقق جهاد تبیین حائز اهمیت است و در کانون توجه قرار دارد.