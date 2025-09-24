مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان اینکه توافق دائمی تنها از طریق راه حل دیپلماتیک محقق می‌شود، گفت: در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، به منظور کاهش تاثیر آن و رسیدن به یک توافق، تعامل با ایران ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با شبکه العربیه گفت: در صورتی که مکانیزم ماشه فعال نشود، آژانس به دستیابی به ضمانت‌ها به عنوان طرح جایگزین متوسل خواهد شد.

گروسی تاکید کرد: چیزی که به تضمینش نیاز داریم، این است که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، امکان تداوم تعامل با ایران را داشته باشیم، زیرا اطمینان دارم که در این صورت، برای کاهش تاثیرات ناشی از این مکانیسم و رسیدن به یک توافق، تماس ها، مشورت‌ها و مذاکرات ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: توافق دائمی تنها از طریق راه حل دیپلماتیک محقق می‌شود، همه ما این را می‌دانیم بنابراین تلاش می‌کنیم که در وضعیت بهتری قرار بگیریم.

مدیرکل آژانس انرژی اتمی تاکید کرد: ما همچنان در وضعیت مواجهه و رو در رویی قرار داریم، اما تلاش می‌کنیم که از طریق این اقدامات و بازرسی ملموس و همکاری این اوضاع را بهبود بخشیم.

پیش از این نیز گروسی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز اتاکید کرد: «فرصت بسیار محدود است؛ تنها چند ساعت یا چند روز در اختیار داریم تا مشخص شود آیا دستیابی به توافق ممکن است یا نه و این همان مسیری است که همگی در حال تلاش برای پیمودن آن هستیم.»

وی در گفت‌و‌گو با شبکه پی‌بی‌اس آمریکا هم تاکید کرده بود که تنها مسیر دستیابی به راه حلی پایدار درباره موضوع هسته‌ای ایران، تداوم گفت‌و‌گو و دیپلماسی است.

برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران همواره تحت فشار‌های سیاسی و اتهامات بی‌اساس غرب قرار داشته است. پیش از برجام، کشور‌های غربی با امنیتی‌سازی این موضوع، تلاش کردند با ابزار تحریم و تهدید نظامی علیه ایران اقدام کنند، اما بسته شدن پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» (PMD) در سال ۱۳۹۴، این بهانه را از میان برداشت.

ایران پس از امضای برجام به تمامی تعهدات خود پایبند ماند، اما آمریکا در سال ۱۳۹۷ به‌طور یک جانبه از توافق خارج شد و اروپا نیز نتوانست تعهدات خود را اجرا کند. در نتیجه، ایران در چارچوب حقوق برجامی خود، گام‌هایی در کاهش تعهدات برداشت. مذاکرات احیای برجام نیز به دلیل تعلل و زیاده‌خواهی‌های غرب به نتیجه نرسید.

ایران همچنان به تعامل دیپلماتیک و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داده و تأکید کرده است که در صورت بازگشت طرف‌های مقابل به تعهدات خود، آماده احیای توافق است. توافق اخیر ایران و آژانس در قاهره برای از سرگیری بازرسی‌های فنی و مذاکرات دیپلماتیک در ژنو، مسقط و رم، همگی نشان‌دهنده تمایل تهران به حل‌وفصل موضوع از طریق دیپلماسی، مشروط به ارائه ضمانت‌های واقعی برای رفع تحریم‌هاست.

ایران بار‌ها تأکید کرده است که برای دستیابی به توافقی پایدار و قابل‌اعتماد که تحریم‌ها را به‌صورت تضمین‌شده لغو کند و مانع از سوءاستفاده در آینده شود، آمادگی دارد.