استاندار گیلان در جلسه مدیریت مصرف انرژی گفت: همه ادارات دولتی و خصوصی گیلان به جز دستگاههای خدمات رسان و امدادی، پنجشنبهها تا پایان سال تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس صبح امروز در جلسه کارگروه انرژی که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، گفت: با تصویب کارگروه مدیریت مصرف انرژی، نیمه دوم سال همه ادارات دولتی و خصوصی گیلان روزهای پنجشنبه تعطیل است و به جبران کمبود ساعت کار کارکنان، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت کار از ۷ صبح تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه خواهد بود، البته ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ساعت پایان کار حضوریست و ۲ ساعت دیگر به صورت دورکاری خواهد بود.
وی با بیان اینکه این تعطیلی پنجشنبهها برای دستگاههای خدمات رسان نخواهد بود گفت: همه دستگاههای خدمات رسان نظیر بیمارستان ها، اورژانس، آتش نشانی و؛ و شعب منتخب بانکهای استان روزهای پنجشنبه به فعالیت خود ادامه خواهند داد.