به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره حفاظت و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان گفت: در این تعرض یک راس گوسفند تلف و چند راس دیگر زخمی شدند.

ارسلان ساعدپناه افزود: ماموران محیط زیست پس از اطلاع از این حادثه برای جلوگیری از خسارت مجدد توصیه‌های لازم برای ایمن سازی آغل ومحل نگهداری دام به دامداران ارائه شد.

بیشتر بخوانید؛ حمله خرس سیاه به یک بانوی رودانی

معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست هرمزگان هم گفت: خشکسالی و کمبود مواد غذایی و تعرض انسانی به زیستگاه خرس سیاه آسیایی از علت‌های بروز این حادثه است.

قاسمی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی میزان خسارت تعیین و برای جبران آن به بیمه ارسال می‌شود.

وی گفت: شهرستان‌های رودان، سیریک، بشاگرد و میناب زیست گاه اصلی خرس سیاه آسیایی در کشور است.

خرس سیاه آسیایی به عنوان یکی از کمیاب‌ترین و آسیب پذیرترین گونه‌ها در جهان و ایران بشمار می‌رود و بر اساس فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت، در آستانه انقراض قرار دارد و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماد زیستی هرمزگان معرفی شده است.

این گونه در کشور‌های ژاپن، چین، روسیه، تایوان، هند، نپال، ویتنام، افغانستان، پاکستان و ایران پراکندگی دارد.

پارسال نیز ۸ رای گوسفند در این منطقه بر اثر حمله خرس سیاه آسیایی تلف شد.