خرس سیاه آسیایی به آغل دام دامداران روستای بلاکستون فاریاب شهرستان رودان حمله کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره حفاظت و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان گفت: در این تعرض یک راس گوسفند تلف و چند راس دیگر زخمی شدند.
ارسلان ساعدپناه افزود: ماموران محیط زیست پس از اطلاع از این حادثه برای جلوگیری از خسارت مجدد توصیههای لازم برای ایمن سازی آغل ومحل نگهداری دام به دامداران ارائه شد.
معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست هرمزگان هم گفت: خشکسالی و کمبود مواد غذایی و تعرض انسانی به زیستگاه خرس سیاه آسیایی از علتهای بروز این حادثه است.
قاسمی افزود: پس از بررسیهای کارشناسی میزان خسارت تعیین و برای جبران آن به بیمه ارسال میشود.
وی گفت: شهرستانهای رودان، سیریک، بشاگرد و میناب زیست گاه اصلی خرس سیاه آسیایی در کشور است.
خرس سیاه آسیایی به عنوان یکی از کمیابترین و آسیب پذیرترین گونهها در جهان و ایران بشمار میرود و بر اساس فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت، در آستانه انقراض قرار دارد و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماد زیستی هرمزگان معرفی شده است.
این گونه در کشورهای ژاپن، چین، روسیه، تایوان، هند، نپال، ویتنام، افغانستان، پاکستان و ایران پراکندگی دارد.
پارسال نیز ۸ رای گوسفند در این منطقه بر اثر حمله خرس سیاه آسیایی تلف شد.