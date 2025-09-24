

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس موسسه بنیاد خیریه ابشار عاطفه‌های چرام گفت: به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به همت موسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها و مرکز نیکو کاری امام علی (ع) ۵۰۰ بسته نوشت افزار و هزار دست لباس بین دانش آموزان نیازمند در منطقه چرام توزیع شد.

طاهره تشکری با بیان اینکه ۳۰۰ خانوار ثابت و ۵۰۰ خانوار موردی تحت پوشش موسسه خیریه بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌های چرام هستند، افزود: ۵۰۰ بسته نوشت افزار توزیع شده شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگ و خودکار بود که بین دانش آموزان تحت پوشش این موسسه خیریه در مدارس توزیع شد.