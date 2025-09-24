پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان استاندار بر تکمیل پروژههای دانشگاهی و آموزشی استان، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در جریان بازدید از خوابگاه نیمه کاره شهید مطهری دانشگاه لرستان، اظهارداشت: مجموعه مدیریت ارشد استان برای تکمیل پروژههای دانشگاهی و آموزشی استان، مصمم است.
مهدی مجیدی ادامه داد: دانشجویان سرمایهای عظیم برای توسعه و آبادانی میهن عزیزمان ایران اسلامی هستند و همه ما مسئولین در قبال آنها وظیفه داریم به بهترین شکل به آنها خدمت رسانی کنیم.
وی تکمیل خوابگاه دانشجویی دانشگاه لرستان را مهم و ضروری دانست و اظهار داشت: به منظور حال رفاه دانشجویان در تکمیل پروژههای عمرانی و زیر ساختی دانشگاه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد.
مجیدی عنوان کرد: به منظور رشد و تکامل ظرفیتهای بالقوه عمرانی محیطهای دانشگاهی و آموزشی مجموعه مدیریت ارشد استان آمادگی دارد در خصوص حمایت مالی از پروژهها از تمام ظرفیتها استفاده نماید.