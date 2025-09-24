از ابتدای امسال تاکنون ۹۹۳ تن تخم مرغ خوراکی از استان به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دامپزشکی استان گفت: این میزان صادرات در قالب ۴۰ محموله و با نظارت اداره کل دامپزشکی به خارج از کشور صادر شده است.

محمد فتاحی افزود: در این مدت ۲۵۸ تن آلایش مرغی، ۱۰۵ هزار قطعه ماهی زینتی و هزار و ۵۸۸ تن خوراک و مکمل آبزیان از استان صادر شده است.

او از صادرات ۹۳۱ تن محصولات لبنی از ایتدای امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش به دو برابر افزایش دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان ادامه داد: ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، عراق، پاکستان، سوریه، تاجیکستان و ترکمنستان از جمله کشور‌های مقصد صادرات محصولات دامی استان است.