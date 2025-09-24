مراسم من نماز را دوست دارم باهدف تبیین جایگاه نمازدر بین دانش آموزان، با حضور ۸۰ دانش آموز دختردرمسجد سید فریدونشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس قرآن، عترت ونماز اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به برگزاری نماز جماعت در تمام مدارس شهرستان فریدونشهر گفت: ۲۵ طلبه و روحانی برای اقامه نماز جماعت در مدارس با آموزش و پرورش همکاری می‌کنند.

محمد طغیانی افزود: در بقیه مدارس نیز نماز جماعت با پیش نمازی معلمان یا مربیان پرورشی در قالب طرح امین اقامه می‌شود.

حجت الاسلام علی اکبر جمیاری امام جمعه فریدونشهر نیز به اهمیت وجایگاه نماز در دین مبین اسلام پرداخت وگفت: برای کاستن از آسیب‌های اجتماعی باید نمازرا در مدارس ودانشگاه‌ها بهترنهادینه کنیم و همه نهاد‌های فرهنگی موظفند نقش کلیدی نماز وجذابیت‌های خاص نماز را برای مخاطبین به ویژه دانش آموزان تبیین کنند.