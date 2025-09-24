پخش زنده
امروز: -
رادیوگرافی دندان یکی از اقدامات دقی برای درمانهای دندانپزشکی است که به بررسی سلامت کلی دندانها کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: رادیوگرافی دندان در موارد زیادی کاربرد دارد و با کمک آن میتوان مشکلات دندان را بررسی کرد؛ میتوان گفت بدون رادیوگرافی یا عکسبرداری از دندان یک دندانپزشک نمیتواند شدت و موقعیت دقیق پوسیدگی دندان را تشخیص دهد.
کاربردهای رادیوگرافی دندان:
دکتر سید محمدعلی پیراسته متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت افزود: از کاربردهای دیگر آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تشخیص مشکلاتی مانند کیست، تومور و آبسه
کمک به دندانپزشک برای برنامه ریزی طرح درمان مناسب برای مواردی مانند پوسیدگیهای گسترده، جراحی عصب کشی، ایمپلنت دندان و کشیدن دندان
برنامهریزی طرح درمان مناسب برای انجام اُرتودنسی و ردیف کردن دندانها
تشخیص مشکلات دهانی مانند پوسیدگی دندان، ساختارهای دندانی پنهان (مانند دندان عقل) و ...
تشخیص و بررسی رویش دندانهای اضافه، غایب، جا به جا شده و یا دندانهایی که به درستی در لثه رویش نیافتهاند
دندانپزشک چه زمانی نیاز به رادیوگرافی از دندان را به بیمار پیشنهاد میدهد؟
تصمیم گیری در مورد زمان و نوع رادیوگرافی بر عهده دندانپزشک است؛ این تصمیم گیری پس از معاینه کلینیکی دهان بیمار و بسته به شرایط او و ناحیه مورد نیاز به رادیوگرافی انجام میشود؛ یکی از دلایلی که ممکن است دندانپزشک به شما پیشنهاد انجام رادیوگرافی از دندان را بدهد، تشخیص پوسیدگیهای اولیه بین دندانهاست که احتمال دارد در معاینات کلینیکی از دید دندانپزشک پنهان باشد.
در برخی مواقع، ظاهر دندان سالم به نظر میرسد، ولی دندانپزشک با استفاده از رادیوگرافی میتواند پوسیدگیها را تشخیص دهد؛ همچنین تشخیص وضعیت استخوان نگهدارنده دندان، ریشه و دندانهای نهفته از مواردی است که نیاز به تهیه رادیوگرافی از دندان دارند.
روشهای رادیوگرافی دندان:
به طور کلی رادیوگرافی در دندانپزشکی به دو دسته رادیوگرافی داخل دهانی و رادیوگرافی خارج دهانی تقسیم میشود؛ در رادیوگرافی داخل دهانی، سنسور رادیوگرافی درون دهان بیمار قرار میگیرد و در روش رادیوگرافی خارج دهانی، سنسور رادیوگرافی در خارج از دهان بیمار قرار خواهد گرفت.
آیا رادیوگرافی دندان درد دارد؟
انجام رادیوگرافی دندان اصلا درد ندارد و تنها چند دقیقه زمان میبرد؛ تنها برخی افراد به دلیل وجود سنسور در دهانشان ممکن است اندکی حالت تهوع بگیرند که این مشکل بلافاصله پس از اتمام کار رفع میشود.