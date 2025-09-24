به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بنیاد تعاون زندانیان اصفهان در حاشیه یازدهمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه از کارخانه های زندان مرکزی اصفهان گفت: در سطح استان اصفهان ۸۰ کارگاه فعال داریم که از این میان ۲۳ کارگاه در زندان مرکزی اصفهان قرار دارد.

سروش نیک‌اختر افزود: بیش از ۴۳۰۰ زندانی در قالب اشتغال نشسته، نیمه‌باز و رای‌باز در این کارگاه‌ها مشغول به کارند و در 6 ماهه نخست امسال بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان دستمزد مستقیم به زندانیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به فعالیت کارگاهی تولید دسته‌سیم‌های لوازم خانگی در زندان مرکزی اصفهان افزود: در این واحد حدود ۱۰۰ زندانی پس از انتقال از بند کارگری، روزانه از صبح تا عصر و در صورت نیاز در شیفت دوم تا ساعت ۲۲ مشغول فعالیت هستند.

به گفته وی تنوع فعالیت‌های کارگاهی زندانیان گسترده است و اغلب بر پایه صنایع و مشاغل مهارت‌محور بنا شده تا زندانیان بتوانند پس از پایان دوران محکومیت، با تکیه بر تخصص‌های کسب‌شده وارد بازار کار شوند.