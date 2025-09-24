پخش زنده
دامها در روستاهای آبادان به صورت رایگان مایه کوبی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس دامپزشکی شهرستان آبادان گفت: اداره دامپزشکی شهرستان آبادان با اشاره به اردوی جهادی در بخش شطیط گفت: در این اردوی جهادی همه خدمات دامپزشکی اعم از واکسیناسیون، سمپاشی اماکن دامی و دامها و همچنین معاینه و تجویز دارو برای دامها و از همه مهمتر برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی برای دامداران در نظر گرفته شده است.
محمد فخری زاده ابراز امیدواری کرد: با این گونه برنامهها از دامها که از سرمایههای کشور هستند صیانت شود.
وی خاطر نشان کرد: دامها در شهرستان آبادان به صورت مستمر مایه کوبی میشوند و مختص فصل خاصی نیست و در شهرستان آبادان ۷هزار دام سنگین و ۹ هزار دام سبک وجود دارد که همه خدمات دامپزشکی در طول سال به طور رایگان برای دامداران ارائه میشود.