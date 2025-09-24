دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بسته فناوری نرم اجتماعی، حکمت‌بنیان و مبتنی بر شئونات برای دانشگاه‌ها تعریف شود و اگر به تصویب شورا نیاز باشد، آماده همکاری هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالحسین خسروپناه در افتتاحیه شصت و هفتمین اجلاس معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به میزبانی دانشگاه الزهرا (س) گفت: با توجه به وضع فرهنگی و اجتماعی کشور و ظرفیت کشور، ۴ روش برای فعالیت فرهنگی معاونت‌ها توصیه می‌کنم؛ اول اینکه شناختی از وضع موجود داشته باشیم و نباید تنها شناخت خطی داشته باشیم چرا که این نسل طیفی هستند. ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار جوان، داوطلب هلال احمر هستند و در ایام عید شاهد هستیم که در جاده‌ها خدمات رایگان ارائه می‌دهند و این در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. در مقابل، گرایش به دخانیات رو به افزایش است و این موضوع در دختران بیشتر از پسران است و عوامل موثر در آنها متفاوت است.

وی افزود: روش دوم برای انجام فعالیت فرهنگی، آگاهی‌بخشی از میراث تمدنی ایران اسلامی است. ما کلید واژه‌هایی داریم که در دنیا اثرگذار هستند؛ مثل مفهوم حکمت که معادل انگلیسی ندارد. میراث دیگر ما بزرگان و دانشمندان کشور هستند که جوانان ما شناختی از آنها ندارند و اینها اقداماتی است که معاونت فرهنگی دانشگاه‌ها باید انجام دهند.

خسروپناه گفت: روش دیگر، آگاهی‌سازی از رشد کشور است و باید راهیان پیشرفت را برای جوانان ارائه کنیم و بسیاری از اساتید ما نیز آگاهی از این پیشرفت‌ها ندارند. برای مثال ما در زمینه جراحی کبد در دنیا حرف برای گفتن داریم. یا در فناوری هسته‌ای که دشمنان خیلی پیگیر هستند و مقام معظم رهبری هم شب گذشته تاکید کردند که توضیح دهیم اگر انرژی هسته‌ای نداشته باشیم یا در حوزه کوانتوم پیشرفتی نداشته باشیم برده خواهیم شد.

وی یادآور شد: در ایران ۳۳ درصد هیات علمی دانشگاه‌های وزارت علوم و ۳۴ درصد هیات علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت را بانوان جوانی تشکیل می‌دهند که خانواده هم دارند و همه اینها پیشرفت کشور است و این پیشرفت‌ها باید به جوانان معرفی شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: مسئولان باید دستشان برای فعالیت، باز باشد و نمایندگان مجلس باید اجازه دهند که وزرا فعالیت کنند.

وی گفت: باید به جوانان خود مهارت‌های زندگی را بیاموزیم، این فناوری نرم است و ما می‌توانیم بسته فناوری نرم که دارای عنصر شادی باشند و غذا‌های حلال و موسیقی حلال را ارائه کند تهیه کنیم. فناوری‌های نرم اجتماعی متعدد است؛ مثل کرسی‌های آزاداندیشی که دانشگاه‌ها می‌توانند انجام دهند و مدتی است که تعطیل شده و پیشنهاد من این است که بسته فناوری تعریف کنیم که در عین حال، ارزش‌ها و شئون در آن رعایت شود.