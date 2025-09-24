وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای مختلف دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای مختلف دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار وزیر امور خارجه کشورمان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیویورک

دیدار سید عباس عراقچی و وزیر خارجه قطر

سید عباس عراقچی و شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت و گو کردند.

دیدار اعضای گروه الدرز با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران

اعضای گروه الدرز با سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفت و گو کردند.

دیدار سید عباس عراقچی با وزیر امور خارجه مجارستان

سید عباس عراقچی و پیتر سیارتو وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مجارستان در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان دو کشور را امضاء کردند.

دیدار وزرای امور خارجه ایران و ایرلند در مجمع عمومی سازمان ملل متحدد

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، با سیمون هریس وزیر امور خارجه ایرلند دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، در این دیدار طرفین درباره روابط دوجانبه ایران-ایرلند گفت و گو کردند.

وزیر امور خارجه ایرلند با ابراز خشنودی از بازگشایی سفارت این کشور در تهران، ابراز امیدواری کرد که این امر منجر به گسترش مناسبات دو کشور شود.

در این دیدار همچنین درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان مواضع ایران راجع به موضوع هسته‌ای را تبیین کرد و با اشاره به بدعهدی‌ها و قصورهای آمریکا و طرف‌های اروپایی در ایفای تعهداتشان در ۱۰ سال گذشته، حمله غیرقانونی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در میانه مذاکرات را تعرضی بی‌سابقه به دیپلماسی توصیف کرد.

وی با اشاره به ابتکارها و گام‌های مسئولانه ایران برای حل موضوع و جلوگیری از تشدید تنش، از جمله تفاهم صورت‌گرفته با آژانس برای انجام تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید، رویکرد سه کشور اروپایی در تغییر مکرر مواضع و طرح مطالبات زیاده‌خواهانه و فراقانونی از سوی برخی طرف‌های غربی را مغایر با ادعای پایبندی به دیپلماسی دانست و تصریح کرد سوء استفاده از سازوکارهای شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران به منزله کارشکنی در مسیر دیپلماسی است و هیچ تاثیری بر عزم ایران برای دفاع از حقوق و منافع ملی خود نخواهد داشت.

عراقچی تاکید کرد رسیدن به راه حل دیپلماتیک مستلزم واقع‌بینی، استقلال عمل و ثبات قدم از جانب طرف‌های اروپایی و مسئولیت‌پذیری همه طرف‌های دخیل در این موضوع است.

دیدار عراقچی با همتای اسپانیایی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در ادامه رایزنی‌ها با کشور‌های مختلف، با خوزه مانوئل آلبارس بوئنو وزیر امور خارجه اسپانیا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن مرور روابط دوجانبه، بر اهمیت تلاش برای تقویت مناسبات در زمینه‌های مورد علاقه طرفین تاکید کردند.

در این دیدار همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد.

دو وزیر در مورد وضع بسیار وخیم انسانی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای شکستن حصر غیر انسانی غزه، توقف نسل‌کشی و احقاق حقوق انسانی و قانونی مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تمجید از پیشگامی اسپانیا در کارزار مقابله با نسل‌کشی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل در غزه، بر مسئولیت مشترک همه دولت‌ها مطابق حقوق بین‌الملل و مبانی انسانی و اخلاقی برای پاسخگو کردن جنایتکاران و تهدیدکنندگان صلح و امنیت بین‌المللی تاکید کرد.