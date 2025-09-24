پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه سامانههای نوین آبیاری، بهکارگیری روشهای به زراعی و اصلاح نباتات و تغییر زمان کشت بهاره به کشت پاییزه از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش بهرهوری آب است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غلامرضا نوری در نشست مدیریت آب در بخش کشاورزی افزود: باید با توسعه پژوهشها درباره روشهای علمی و فنی و آموزش و ترویج آنها برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی اقدام شود.
وی با اشاره به این که این مرز و بوم در طول هزاران سال تاریخ خود همواره درگیر قحطیها و خشکسالیهای سخت بوده است، گفت: اجداد ما با بکارگیری علم و فناوریهای روز از جمله از طریق قناتها این تمدن را نجات دادهاند و امروز با بهره گیری از پیشرفتهای علمی و تکنولوژی میتوانیم و باید کاری کنیم تا مشکلات کم آّبی در کشور مدیریت شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ناترازی اعتبارات توسعه سامانههای نوین آبیاری با هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت، گفت: باید با ارائه مشاوره و کمکهای فنی، آموزشی و ترویجی برای گسترش بکارگیری سامانههای نوین آبیاری در زمینهای کشاورزی تلاش کنیم.
نوری از پیگیری اجرای مرحله دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام از طریق فاینانس و همچنین اجرای سامانههای گرمسیری در غرب و شمال غرب کشور خبر داد و افزود: تاثیر اجرای طرحهای آب و خاک بر افزایش بهره وری آب و تولید محصولات کشاورزی باید احصاء و تبیین شود.