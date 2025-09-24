به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با تحویل کلید یک واحد مسکونی در جیرفت توسط قائم مقام کمیته امداد کشور بصورت هم زمان ۱۲۰ مددجوی کمیته امداد در جنوب کرمان صاحب خانه شدند.

جعفر صباغیان، قائم مقام کمیته امداد در مراسم افتتاح این واحد‌های مسکونی گفت: با توجه به اینکه ضریب محرومیت در جنوب کرمان بیش از سایر مناطق استان است و تقریباً ۵۳ درصد از مددجویان کمیته امداد استان کرمان در این منطقه سکونت دارند، حضور ما در جنوب کرمان با هدف بررسی و ارائه کمک‌های لازم در حوزه‌های معیشت، اشتغال، مسکن و سایر امور مددجویان صورت گرفته است.

وی افزود: افتتاح ۱۲۰ واحد مسکونی برای مددجویان، با اولویت ایتام، یکی از اقدامات مهم کمیته امداد با همکاری استانداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و بانک‌های عامل بوده که منجر به یک اتفاق مبارک برای مددجویان جنوب کرمان شده است.

صباغیان اعلام کرد که برای ساخت این واحدها، اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی درباره مدل تأمین مالی مسکن مددجویی گفت: کمیته امداد از روش‌ها و منابع مختلفی برای تأمین مالی مسکن مددجویان استفاده می‌کند که شامل آورده خود مددجو، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض کمیته امداد از طریق صندوق امداد ولایت می‌شود.