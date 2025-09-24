به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی سمیرم با اشاره به برگزاری اولین جشنواره نان محلی شهر حنا با شعار از مزرعه تا سفره هم‌زمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس و هفته گردشگری، گفت: این جشنواره تنها یک نمایشگاه نیست، بلکه یک کارگاه زنده توسعه پایدار است که ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری و صنایع‌دستی منطقه را به مخاطب داخلی و خارجی معرفی می‌کند.

سعید سلیمانیان افزود: نخستین دوره جشنواره نان محلی حنا، محصولات کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی، با شعار از مزرعه تا سفره، به میزبانی شهر حنا از توابع شهرستان سمیرم تا چهارم مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می شود .

شهردار حنا هم گفت: ایجاد بازارچه با بیش از ۵۰ غرفه برای عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی ممتاز و معرفی انواع نان‌های محلی با محوریت «نان محلی حنا» به عنوان ستاره بی‌بدیل این رویداد از برنامه های این جشنواره است.

بهرامیان ادامه داد: پخت و عرضه غذاهای سنتی اصیل و سوغات محلی، معرفی دستاوردهای هفته دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگران، برگزاری تورهای رایگان برای بازدید از جاذبه‌های گردشگری شاخص، از جمله سدحنا، و اجرای برنامه‌های متنوع و آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان از برنامه های جشنواره است.

وی ، معرفی ظرفیت‌های جامع شهر حنا و شهرستان سمیرم، حمایت از تولید بومی، تقویت اقتصاد محلی، معرفی نان محلی حنا به عنوان یک میراث فرهنگیِ شایسته ثبت ملی در فهرست میراث ناملموس کشور و در نهایت، ایجاد چرخه اقتصادی پایدار برای مردم سخت‌کوش این منطقه را از اهداف مهم برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

نام شهر «حنا» ریشه‌های تاریخی و محلی دارد و با پیشینه دیرینه منطقه سمیرم پیوند خورده است.

با توجه به اسناد محلی، منطقه دارای پیشینه کشاورزی و آداب و رسوم روستایی است که پخت نان‌های سنتی بخشی از آن بوده است.