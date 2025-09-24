به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم، اردوی جهادی سلامت در شهر دهرم شهرستان فراشبند برگزار شد.

مسوول بسیج جامعه پزشکی این شهرستان گفت: در این برنامه که با همکاری بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند برپا شد، خدمات رایگان شامل معاینه عمومی، مشاوره روان، مشاوره تغذیه، غربالگری فشار خون و دیابت، آموزش‌های بهداشتی و توزیع دارو به مردم ارائه شد..

ابراهیم اسکندری افزود: در این اردوی جهادی که با استقبال گسترده مردم منطقه همراه بود، بسیاری از خانواده‌ها ضمن بهره مندی از خدمات پزشکی، از آموزش‌ها و مشاوره‌های ارائه شده در زمینه بهداشت فردی، سلامت روان و سبک زندگی سالم، بهره‌مند شدند.

ارائه خدمات چشم پزشکی و دندانپزشکی در اردوی جهادی مرکز جامعه سلامت «قشلاق»

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و در راستای ارتقای سطح سلامت عمومی، اردوی جهادی سلامت محور، در مرکز جامعه سلامت «قشلاق» شهرستان خرم بید برگزار شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان خرم بید گفت: در این اردوی جهادی، علاوه بر خدمات عمومی سلامت، حضور چشم پزشک و دندا‌نپزشک فرصت ارزشمندی برای مردم منطقه فراهم کرد تا از خدمات تخصصی ویزیت چشم و دهان و دندان به صورت رایگان بهره‌مند شوند؛ همچنین سایر خدمات شامل مشاوره تغذیه، کنترل فشار خون و دیابت، آموزش‌های بهداشتی و مراقبت‌های اولیه نیز به مراجعان ارائه شد.

دکتر .حمید کارگر. هدف از اجرای این برنامه را خدمت رسانی به اقشار کم برخوردار، ارتقای سطح آگاهی‌های بهداشتی و افزایش دسترسی مردم روستا به خدمات تخصصی سلامت اعلام کرد و افزود: این برنامه با همکاری و حمایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم بید برگزار و با استقبال پُرشور اهالی «قشلاق» همراه بود.

ارائه خدمات رایگان در اردوی جهادی سلامت محور روستای «دِه چاشت» مرودشت

تیم تخصصی سلامت شبکه بهداشت و درمان مرودشت به منظور ارتقای سطح سلامت و افزایش دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و بهداشتی، اردوی جهادی سلامت محور در روستای کم برخوردار «دِه چاشت» با حضور پزشکان عمومی و دندانپزشک و اعضای تیم سلامت برگزار کرد.

سرپرست معاونت بهداشت این شبکه گفت: در این اردوی جهادی تیمی متشکل از پزشکان عمومی و دندانپزشک، کارشناسان سلامت روان، مبارزه با بیماری‌های غیر واگیرو واگیر، تغذیه و مامایی حضور داشتند و خدمات متنوعی از جمله مشاوره سلامت روان و تغذیه، آموزش‌های بهداشتی، غربالگری بیماری‌های غیر واگیر و واگیر، ویزیت و خدمات دندانپزشکی رایگان را به اهالی روستای دِه چاشت، ارایه کردند.

پریوش کاظمی افزود: این اقدام جهادی با استقبال اهالی روستا دِه چاشت همراه شد و علاوه بر ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، زمینه آموزش سبک زندگی سالم و پیشگیری از بیماری‌های شایع نیز فراهم شد.

برگزاری اردوی جهادی در مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی پوستچی

همزمان با هفته دفاع مقدس و با همکاری اساتید مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی پوستچی، تعدادی از بیماران کم بضاعت، توسط اساتید چشم پزشک ویزیت شدند.

مدیر این مرکز با اعلام این خبر گفت: همه خدمات مورد نیاز این بیماران اعم امعاینه، بینایی سنجی، عکسبرداری و ساخت عینک به صورت کاملا رایگان به بیماران ارائه شد.

امین حسن دخت اظهار امیدواری کرد با همراهی و همکاری اساتید چشم پزشک و تلاش کارکنان مرکز چشم پزشکی پوستچی، این اردو‌های جهادی به صورت ماهانه برگزار شود.