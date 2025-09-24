پخش زنده
امروز: -
پخش زنده دو دیدار از مرحله یک چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان و پخش فوتبال خاطره انگیز یوونتوس و بارسلونا از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال قهرمانی جهان مرحله یک چهارم نهایی از امروز چهارشنبه دوم مهر بین تیمهای ایتالیا و بلژیک از ساعت ۱۱ و رقابت تیمهای لهستان و ترکیه از ساعت ۱۵:۳۰ به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که از ۲۱ شهریور در فلیپین آغاز شده است با صعود ۸ تیم ایران، ایتالیا، آمریکا، بلژیک، بلغارستان، ترکیه، چک، لهستان به مرحله یک چهارم نهایی از امروز چهارشنبه دوم مهر دنبال میشود.
فوتبال خاطره انگیز یوونتوس و بارسلونا
فوتبال خاطره انگیز بین دو تیم یوونتوس و بارسلونا ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه ورزش پخش میشود.
شبکه ورزش مسابقات خاطره انگیز فوتبال داخلی و خارجی را به درخواست مخاطبان پخش میکند.