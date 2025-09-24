به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال قهرمانی جهان مرحله یک چهارم نهایی از امروز چهارشنبه دوم مهر بین تیم‌های ایتالیا و بلژیک از ساعت ۱۱ و رقابت تیم‌های لهستان و ترکیه از ساعت ۱۵:۳۰ به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «مثبت ورزش» رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی را که از امروز دوم مهر آغاز شده است را بین تیم‌های بلژیک و ایتالیا در ساعت ۱۱ و لهستان و ترکیه در ساعت ۱۵:۳۰ را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که از ۲۱ شهریور در فلیپین آغاز شده است با صعود ۸ تیم ایران، ایتالیا، آمریکا، بلژیک، بلغارستان، ترکیه، چک، لهستان به مرحله یک چهارم نهایی از امروز چهارشنبه دوم مهر دنبال می‌شود.

فوتبال خاطره انگیز یوونتوس و بارسلونا

فوتبال خاطره انگیز بین دو تیم یوونتوس و بارسلونا ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش امروز چهارشنبه دوم مهر از ساعت ۱۲:۳۰ فوتبال خاطره انگیز لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۶، دیدار بین دو تیم یوونتوس و بارسلونا را برای هواداران فوتبال پخش می‌کند.

شبکه ورزش مسابقات خاطره انگیز فوتبال داخلی و خارجی را به درخواست مخاطبان پخش می‌کند.