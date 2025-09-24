به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در چهارمین دوره «قرار همدلی» که با حضور خانواده‌ها و مسئولان شهری و نظامی برگزار شد، محمدمهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در سخنانی ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران، بر اهمیت برقراری ارتباط مستمر و سازنده میان نهادهای نظامی و شهری تأکید کرد و این تعامل را زمینه‌ساز تقویت هم‌افزایی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم دانست.

حسن‌زاده در ادامه به معرفی کتاب «۵۰ سال عبادت» پرداخت و این اثر را نمونه‌ای ارزشمند در ثبت و انتقال تجربیات فرهنگی، دینی و اجتماعی توصیف کرد. وی همچنین با اشاره به جمله شهید ناصرالدین باغبانی درباره سیر تحول معنوی‌اش، تأکید کرد: عشق حقیقی به خداوند، جوانان را به میدان‌های جهاد و ایثار می‌کشاند. او در همین بخش با یادآوری سخنان مقام معظم رهبری درباره وصیت‌نامه شهید باغبانی افزود: وصیت‌نامه شهید باغبانی اثری عمیق و تأثیرگذار است که بارها باید خوانده شود.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با بیان گزارشی از روند همکاری‌ها تصریح کرد: در فاصله 9 ماه گذشته از برگزاری قرار همدلی قبلی، جلسات ماهانه حوزه‌ها به‌طور منظم برگزار شده و تاکنون ۸۵ درصد نواحی بسیج و مناطق شهرداری در تعامل فعال بوده‌اند؛ این همکاری‌ها به‌ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه نمود بارز داشت.

وی با قدردانی از دکتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، گفت: تلاش‌های بی‌وقفه شهردار تهران در بازسازی شهر موجب تحقق ۹۵ درصدی بازسازی و ترمیم ویرانی‌ها شده، و این اقدام دستاوردی ماندگار برای مدیریت شهری است.

حسن‌زاده همچنین از تدابیر سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در دوران جنگ و حمایت ایشان از طرح شهید همدانی و نیز همکاری‌های ارزشمند مناطق ۲، ۳، ۴ و ۱۰ شهرداری و بسیج در این عرصه تقدیر کرد.

او در پایان تأکید کرد: استمرار جلسات ماهانه حوزه‌ها و برگزاری چنین نشست‌هایی، پیوند میان سپاه و شهرداری را تقویت می‌کند و به تحقق اهداف مشترک فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در شهر تهران یاری می‌رساند.