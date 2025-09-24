پخش زنده
مدیر یک مدرسه در کلات با هزینه شخصی برای شش دانشآموز این مدرسه لباس فرم تهیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید حسین یعقوبی که معلم این مدرسه در روستای سینی نیز هست، هدف خود را از این اقدام ایجاد شور و نشاط در بین دانشآموزان اعلام کرد .
یعقوبی افزود: دانشآموزان سرمایههای آینده کشور هستند و شایسته است برای فراهم کردن شرایط بهتر تحصیل آنان هر قدمی که میتوانیم، برداریم و امیدوارم این کار کوچک، انگیزهای بزرگ برای تلاش بیشتر دانشآموزان باشد.
وی گفت:اقدام فرهنگی و انساندوستانه مدیر این مدرسه روستایی، بار دیگر نشان داد که عشق معلمی محدود به کلاس درس نیست و میتواند الگویی الهام بخش برای جامعه آموزشی باشد.