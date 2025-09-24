پخش زنده
امروز: -
جشنواره زالزالک با هدف معرفی جاذبههای گردشگری، صنایع دستی و آیینهای کهن در روستای هنده شهرستان گلپایگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای هنده گلپایگان گفت: این جشنواره با هدف معرفی جاذبههای گردشگری، صنایع دستی و آیینهای کهن این روستا برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان نیزگفت: روستای هنده یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان گلپایگان و دارای جاذبههایی مانند چشمه آب گرم و درختان زالزالک است.
مصطفی قانونی با بیان اینکه درختان زالزالک روستای هنده به ثبت آثار ملی کشور رسیده است افزود: جشنواره زالزالک روستای هنده با برنامههای شاد برگزار و اهالی روستا در ۳۰ غرفه محصولات کشاورزی و صنایع دستی خود را عرضه کردند.
علیاصغر خامسی، بخشدار مرکزی گلپایگان هم گفت: روستای هنده در غرب شهرستان گلپایگان واقع شده است و ۴۰۰ نفر جمعیت دارد.
مهدی اسدی، رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری و بازیهای بومی محلی استان نیز در این جشنواره گفت: امسال برنامههایی برای برگزاری جشنوارههای روستایی در روستاهای استان داریم تا نشاط و شادابی را برای مردم به ارمغان بیاوریم و فرهنگ اصیل ایرانی را ترویج کنیم.