به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم نامگذاری میدان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به نام شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی امروز با حضور بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برگزار شد.

مهدی چمران گفت : شهید طهرانچی در شب اول حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. وی مسئول بسیاری از پروژه‌های علمی و تحقیقاتی کشور بود. شورای شهر تهران کمترین کاری که در این زمینه می‌توانست انجام دهد، این بود که این میدان را به نام شهید بزرگوار نامگذاری کند.

وی افزود: شهید طهرانچی نزد خدا روزی می‌خورد. همه شهدا با سرور شهیدان محشور می‌شوند.

بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد در ادامه این مراسم اظهار کرد: شهدای ما قلوب تاریخ هستند. زنده نگهداشتن یاد و خاطره این عزیزان ارزشمند است. شهید عزیز ما در بهشت برین روزی می‌خورد. نام شهیدان عزیز در کائنات ثبت و ضبط است. اقدامات پلید رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن دانشمندان، بی سابقه است. جهان از حضور این عزیزان بی‌بهره شده است.

وی افزود: این عزیزان به دلیل تخصص خود در بین مردم شناخته شده نبودند؛ اما اساتید آن‌ها را می‌شناختند. ما در کنار اقتدار نظامی باید له دنبال ارتقای علم و فناوری باشیم‌. این موضوع راهکار مهمی برای ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی است. در جمهوری اسلامی هیچ کس به اندازه رهبری تاکید بر ارتقای علم و فناوری نداشتند.

رنجبر خاطرنشان کرد: شهید طهرانچی در راستای رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد خیزش علمی، اقدامات بزرگی در دانشگاه آزاد آغاز کرد.

در ادامه این مراسم، ۳ نهال به یاد شهیدطهرانچی کاشته شد.