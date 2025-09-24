پخش زنده
میدان دانشگاه علوم تحقیقات با حضور رئیس شورای شهر تهران و فرزند شهید به نام شهید محمدمهدی طهرانچی نامگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم نامگذاری میدان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به نام شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی امروز با حضور بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برگزار شد.
مهدی چمران گفت : شهید طهرانچی در شب اول حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. وی مسئول بسیاری از پروژههای علمی و تحقیقاتی کشور بود. شورای شهر تهران کمترین کاری که در این زمینه میتوانست انجام دهد، این بود که این میدان را به نام شهید بزرگوار نامگذاری کند.
وی افزود: شهید طهرانچی نزد خدا روزی میخورد. همه شهدا با سرور شهیدان محشور میشوند.
بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد در ادامه این مراسم اظهار کرد: شهدای ما قلوب تاریخ هستند. زنده نگهداشتن یاد و خاطره این عزیزان ارزشمند است. شهید عزیز ما در بهشت برین روزی میخورد. نام شهیدان عزیز در کائنات ثبت و ضبط است. اقدامات پلید رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن دانشمندان، بی سابقه است. جهان از حضور این عزیزان بیبهره شده است.
وی افزود: این عزیزان به دلیل تخصص خود در بین مردم شناخته شده نبودند؛ اما اساتید آنها را میشناختند. ما در کنار اقتدار نظامی باید له دنبال ارتقای علم و فناوری باشیم. این موضوع راهکار مهمی برای ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی است. در جمهوری اسلامی هیچ کس به اندازه رهبری تاکید بر ارتقای علم و فناوری نداشتند.
رنجبر خاطرنشان کرد: شهید طهرانچی در راستای رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد خیزش علمی، اقدامات بزرگی در دانشگاه آزاد آغاز کرد.
در ادامه این مراسم، ۳ نهال به یاد شهیدطهرانچی کاشته شد.