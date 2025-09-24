با تلاش حفارمردان، در نیمه نخست امسال ۶۷ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور حفر و تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری با اعلام این خبر افزود: از این تعداد چاه ۱۶ حلقه توسعه‌ای، توصیفی و ۵۱ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است.

مهران شفیعی مکوند با بیان اینکه شمار چاه‌های حفر شده در نیمه نخست سال جاری در قیاس با دوره مشابه سال گذشته ۲۱ حلقه بیشتر است، افزود: از مجموع چاه ها، ۵۶ حلقه در گستره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سه حلقه نفت مناطق مرکزی، یک حلقه نفت فلات قاره، چهار حلقه مهندسی و توسعه نفت و سه حلقه پروژه‌ای می‌باشد.

وی ادامه داد: متراژ حفاری در این مدت ۶۳ هزار و ۳۷ متر به ثبت رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزون بر هشت هزار متر افزایش دارد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۸ دستگاه حفاری در موقعیت‌های عملیاتی در حال جابجایی است، گفت: در زمان حاضر ۶۴ دستگاه حفاری از مجموع ۷۴ دکل ناوگان حفاری شرکت در استان‌های نفتخیز کشور مستقر و در چرخه عملیات قرار دارند.