«قرارگاه» نظر به اهمیت بیانات مقام معظم رهبری، در سخنرانی تلویزیونی با مردم ایران از ساعت ۰۹:۰۰ صبح چهارشنبه ۲ مهر ماه به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای، در شامگاه سه شنبه ۱ مهرماه، طی یک سخنرانی تلویزیونی با مردم ایران نکات مهمی را پیرامون اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران، اهمیت فناوری پرفایده غنی سازی اورانیوم، و دلایل بی فایده بودن مذاکره با آمریکا، مطرح کردند.

در این خصوص نظر به اهمیت موضوع، برنامه «قرارگاه» از ساعت ۰۹:۰۰ صبح چهارشنبه ۲ مهر، به صورت ویژه برنامه، جهت تبیین و بررسی ابعاد گوناگون بیانات مقام رهبری از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

«قرارگاه» در این برنامه از دکتر فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل، دکتر نعماوی، دبیر مجمع فرق، ادیان و مذاهب، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر براتی کارشناس مسائل بین الملل، ودیگر کارشناسان همچون دکتر حکیمه بی ریا، خانم دکتر مهدیه شادمانی، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر امیری طیبی دعوت کرده و با ایشان گفت‌و‌گو می‌شود.

اجرای این برنامه را علیرضا داودی و محمد مهدی آوینی بر عهده دارند.