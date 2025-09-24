به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ طرح‌های شهری که قرار بود در کوتاه‌ترین زمان به سرانجام برسد، حالا به پروژه‌های نیمه‌کاره و رهاشده تبدیل شده و زندگی روزمره شهروندان را دشوار کرده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات این منطقه، خیابان اصلی موسوم به ۴ ا متری جنت است؛ خیابانی که با وجود حجم بالای ترافیک، همچنان فاقدآسفالت مناسب است.

دومین مشکل، طرح هدایت آب‌های سطحی نیز به دلیل ناتمام‌ماندن و انسداد مسیر، نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه به باتلاقی در انتهای مسیر تبدیل شده و مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی برای ساکنان ایجاد کرده است.

خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی سال گذشته این موضوع را پیگیری کرد و مسئولان شهری وعده دادند ظرف دو هفته مشکلات برطرف شود. اما با گذشت بیش از یک سال، وعده‌ها عملی نشده و نگرانی‌های مردم همچنان ادامه دارد.

ساکنان محله جنت می‌گویند نیمه‌تمام‌ماندن طرح‌ها باعث شده تردد، زندگی روزمره و حتی سلامت مردم با مشکل جدی روبه‌رو شود.

شهردار بجنورد گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات و حجم پروژه‌ها، تکمیل طرح‌های عمرانی جنت در اولویت برنامه‌های امسال شهرداری قرار گرفته و تلاش می‌کنیم با تخصیص بودجه لازم، عملیات آسفالت و تکمیل کانال هدایت آب در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

حالا نگاه مردم جنت به اجرای این وعده‌ها دوخته شده؛ وعده‌هایی که امیدوارند این بار تنها روی کاغذ نماند و به زودی به واقعیت بپیوندد.