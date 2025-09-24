همزمان با آغاز سال تحصیلی یاد و نام مظلومانه دانش‌آموزان زنجانی که در سال‌های جنگ تحمیلی، هدف حملات هوایی رژیم بعثی قرار گرفتند گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ همزمان با طنین دوباره زنگ مدارس، و شور و شعف دانش‌آموزان، خاطره‌ای تلخ، اما پر افتخار در دل تاریخ این شهر زنده شد.

یاد و نام دانش‌آموزان معصومی که در سالیان دفاع مقدس، هدف بمباران ناجوانمردانه رژیم بعثی قرار گرفتند و کلاس درسشان، میعادگاه پروازشان به سوی جاودانگی شد.

در پی حملات رژیم بعثی به شهر زنجان در مجموع ۷۰ نفر از مردم این شهر شهید شدند که ۳۰ نفر از این شهدا دانش‌آموزان و معلمان بودند.