هزینه ۷۰۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت برای بیماران
مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام گفت: سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان صرف درمان بیماران زیرپوشش بیمه سلامت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «نورالدین الدین رحیمی» مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام اظهار داشت: ۳۷۵ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و ۶۸ درصد این جمعیت، از خدمات رایگان بیمه سلامت بهره میگیرند، سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه درمان بیمهشدگان در ۵۰۸ مرکز و موسسه بیمارستانی استان پرداخت میشود.
وی در ادامه افزود: خدمات توانبخشی به بیماران جسمی و حرکتی استان نیز به بیش از ۶۰ خدمت افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام مطرح کرد: در زمینه جوان سازی جمعیت و حمایت از فرزندآوری، همه مادران باردار تحت پوشش قرار میگیرند و مسئله ناباروری نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.